59 جهة حكومية وخاصة تشارك ضمن جناح دبي الذكية في أسبوع جيتكس

المصدر: البيان الالكتروني

يستضيف جناح دبي الذكية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 والذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري، مشاركة 59 جهة حكومية وخاصة في دبي، لاستعراض أحدث خدماتها الذكية ومشاريعها ضمن مسيرة التحول الذكي لإمارة دبي.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية التزام دبي الذكية منذ انطلاقتها الأولى بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل وجعلها واحدة من أسعد المدن في العالم، حيث دعا سموه جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون والعمل معاً على تحقيق هذا الهدف الطموح.

وأضافت: "لتحقيق ذلك عملت دبي الذكية على تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية، ويسرنا أن ينضم إلينا شركاؤنا من الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركات الناشئة لعرض خدماتهم الذكية المتقدمة التي تم تطويرها لخدمة الناس والمجتمع ".

وأوضحت أن أسبوع جيتكس للتقنية عزز مكانته كمنصة تكنولوجية رائدة، من خلال تسليط الضوء على التطورات الرائدة بمجال التكنولوجيا، وجمع خبراء المدن الذكية العالمية وصانعي القرار المؤثرين مع أفراد المجتمع".

وتشارك تحت مظلة دبي الذكية في الحدث، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، التي تستعرض موقعها الإلكتروني الجديد والتطبيق الذكي. في حين ستستعرض هيئة تنمية المجتمع برنامج دبي للتطوع. وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية من خلال خدمتين وهما: سجل الأعمال بتكنولوجيا البلوك تشين، وتطبيق الأعمال في دبي، والذي يتيح للمستخدمين إجراء جميع المعاملات المتعلقة بالتراخيص مع اقتصادية دبي من خلال هاتفهم الذكي.

أيضا تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها خدمات الدفع / خدمات الاستهلاك الخاصة بها. في حين يعرض سوق دبي المالي، تطبيق سوق دبي المالي للخدمات الذكية، وخدمة التصويت الإلكتروني، إلى جانب بطاقة الهوية الوطنية الإماراتية، وخدمة المحادثة النصية، وخدمة التوقيع الإلكتروني. وتستعرض الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، خدمة شهادة السلامة الخاصة، ونظام الإخطار الذكي في حالات الطواري. فيما تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قانون الموارد البشرية الجديد.

من جهتها تستعرض هيئة الصحة بدبي تطبيق المزاد الذكي وهي بوابة الوصول إلى الأطباء والمستشفيات والعيادات بإمارة دبي، الى جانب برنامج حصانة الإلكتروني الذي يهدف إلى دمج كل من الجهات الحكومية والمرافق الصحية الخاصة في دبي لإدارة الصحة العامة، كما يسعى لتعزيز الرعاية الصحية ورفاه السكان في دبي.

كما يشارك في جناح دبي الذكية، معهد دبي القضائي حيث يستعرض تطبيق DJI Mobile، ومجلة الإمارات للقانون. بينما تستعرض دائرة الأراضي والأملاك بدبي المحفظة الذكية، ونظام تراخيصي وجمعية الملاك وتطبيق وسطاء دبي. بدورها تستعرض مؤسسة دبي للإعلام الموقع الالكتروني لمركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف. في حين تعرض بلدية دبي تطبيق إيرث+ ، تطبيق مسكني، تطبيق مكاني، ومشروع المسح البحري (هولوجرام)، ونظام التفتيش الذكي.

ويقوم مركز دبي للإحصاء بعرض خدمة التصاريح، والإحصاء الجوي باستخدام طائرة بدون طيارة، والتطبيق الذكي لمركز دبي للإحصاء، إضافة إلى خدمة الخريطة الإحصائية، التي يتم من خلالها عرض البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على خريطة إمارة دبي، وذلك بالربط بين المعلومة الإحصائية وموقعها الجغرافي. كما يقدم المركز منظومة الأطر الإحصائية ومبادرة علم البيانات، ومنظومة الإحصاء الذكي.

بدورها تعرض سلطة واحة دبي للسيليكون مجموعة من الخدمات الذكية التي تغطي الاقتصاد الذكي، مثل مسرعة دبي للمدن الذكية، وانطلاق منصة تعزيز تجارب السفر، ونظام بيئة ذكية للري الذكي، ونظام إدارة النفايات الذكية، إلى جانب تطبيق العيش الذكي التنقل الذكي.

وتستعرض دائرة السياحة والتسويق التجاري، نظام التفتيش وخدمة دبي للسياحة المستدامة، في حين تشارك مطارات دبي في المعرض بتطبيق مجتمع المطار، وخدمة Real Time DXB، المنصة المتكاملة والمطابقة للمعايير الدولية لنقل معلومات مباشرة لكافة العمليات الحالية في مطار دبي الدولي، لمساعدة جميع الشركاء العاملين على اتخاذ القرارات، إضافة لخدمة SPLUNK منصة عرض تقارير تفصيلية عن مختلف العمليات في مطار دبي الدولي، والتي تقوم بتقييم فعالية العمليات بشكل فوري.

وتستعرض غرفة تجارة وصناعة دبين تطبيق غرفة دبي ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وستقوم هيئة دبي للثقافة والفنون بتقديم تطبيق دبي للثقافة الخاص بها، والموقع الإلكتروني كريتوبيا، وتطبيق المكتبات العامة، والموقع الالكتروني لمتحف الاتحاد.

وتسلط دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الضوء على منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية، والتي تتيح لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المسجلة فيها، إضافة بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدم فيها الخدمات القانونية التطوعية للجمهور.

وتستعرض سلطة مدينة دبي الملاحية تطبيق الهاتف المتحرك الذكي، والذي يقوم بتزويد متعاملي السلطة بقناة ذكية للدخول والتقديم على الخدمات عبر التطبيق الذكي، الى جانب تجمع دبي البحري الإفتراضي وهي منصة معلوماتية تفاعلية وموحدة للقطاع البحري في إمارة دبي.

وتعرض كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية موقعها الإلكتروني الجديد المصمم بطريقة تواكب الذكاء الاصطناعي، في حين تعرض جمارك دبي منصة المشغل الاقتصادي المعتمد الرقمية، ومحرك المخاطر وهو نظام لادارة ملفات وتحديد المخاطر بناء علي تقييم المعاملات المختلفة. وتستعرض دائرة المالية في دبي مشروع التخطيط المالي الذكي ومشروع أتمتة عمليات وخدمات دائرة المالية.

كما يستضيف جناح دبي الذكية مجلس دبي الرياضي، الذي يقدم تطبيق Dubai Cycling Mobile ، وتستعرض شركة تجاري تطبيق تجاري للتوريد الإلكتروني. فيما تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تراخيص المرحلة الثانية من فرص تراخيص، وهي المبادرة التي أطلقتها لتسهيل وتوفير نظرة عامة عن الاستثمار في مناطق تراخيص، حيث تقوم بتوفير جميع المعلومات اللازمة للمستثمر وامكانية التعرف على الانشطة الفعالة في مناطق تراخيص، الى جانب مبادرة المحادثة الآلية المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتفتيش الذكي والذي يتيح القيام بعملية التفتيش، حيث سيتم عن طريق استخدام الجهاز اللوحي والذي سيقلص الأعمال الورقية ويخفض فرص الأخطاء البشرية.

وتقدم شركة دوتك الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خدمة مكتبي - المنصة الإلكترونية المبتكرة للتعاون المؤسسي، التي تجمع المؤسسات وموظفيها وشركاء العمل معا للتعاون وإنجاز الأعمال التجارية بذكاء تام، وخدمة ناو وهي منصة ذكية لحجز عمليات الشحن البحري الذي يستهدف تجارة الشحن بالسفن الخشبية في خور دبي، إلى جانب خدمة DRaaS التي تمكن من استعادة البيانات في حالات الكوارث لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

كما يشارك في أسبوع جيتكس للتقنية وتحت مظلة دبي الذكية، مجموعة من الشركات الناشئة مثل: شركة أيد تك، واتوبيديا ، و بالسز ، و فليبتن تكنولوجيز ، ودوكس والت، وإنسوسوفت. وسيكون جناح دبي الذكية في الحدث برعاية مجموعة من الشركات الرائدة، والتي تضم شركة دارك ماتر الراعي الماسي للحدث، وشركة "مزاد الإمارات" الراعي البلاتيني، إلى جانب الراعي الذهبي الذي يضم كل من شركة "آي بي أم"، وشركة "ديل/ إي أم سي"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وكذلك الراعي الفضي الذي يضم: شركة "نتوورك إنترناشيونال"، وشركة "هواوي"، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا.