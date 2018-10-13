«سوفوس» تطلق ابتكاراتها للتعلّم العميق

المصدر: دبي - البيان

تستعرض سوفوس الرائدة في حلول أمن الشبكات والنقاط النهائية، أحدث تقنياتها الأمنية للنقاط النهائية والخوادم وإدارة الأمن خلال جيتكس وستتاح لزوار جناح الشركة فرصة الاستماع إلى مزيد من التفاصيل حول تقنية التعلّم العميق التي حازت عدة جوائز إقليمية في فئة أمن النقاط النهائية والشبكات.

كما سيتعرف الزوار عن كثب إلى إمكانات تقنية التعلّم العميق من سوفوس والتي تتجاوز الحدود التقليدية للتعلّم الآلي، وكيف تدمج سوفوس أفضل الإمكانات المتقدمة للتعلّم العميق في حلولها الأمنية.

ابتكارات

وقال هاريش تشيب، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سوفوس: «نخطط لتسليط الضوء على ابتكاراتنا في التعلّم العميق لاستعراض قدرة المؤسسات على استخدام الأمن التنبؤي لتغيير أسلوب عمليات تقنية المعلومات في حماية المستخدمين حيث يتواصل تعرّض المؤسسات لمزيد من البرامج الخبيثة المتنوعة فإن السبيل الوحيد لمواجهة تلك الهجمات اتباع نهج استباقي تجاه الأمن».