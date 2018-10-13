«ميناء خليفة» يتسلّم أول شحنة رافعات لمحطة «كوسكو»

المصدر: دبي - سيد صالح

تسلّمت موانئ أبوظبي الشحنة الأولى من الرافعات الجسرية العملاقة، وأيضاً الرافعات التي تعمل بنظام «من السفن إلى رصيف الميناء» «STC» .

وذلك لتركيبها وتشغيلها في محطة «كوسكو» للحاويات، وهي ثاني محطة للحاويات يجري بناؤها في «ميناء خليفة»، ومن المزمع الانتهاء من بنائها في يناير المقبل.

وبحسب موقع «ترانسبورت ويكلي» الشبكي العالمي المتخصص في شؤون الشحن البحري، الذي نشر الخبر أمس، تتكون هذه الشحنة من 10 رافعات جسرية عملاقة وأربع رافعات «STC»، وجرى الشحن من شنغهاي.

وأفاد الموقع بأن كل رافعة من هذه الرافعات تستطيع حمل ما يصل إلى 41 طناً، ويمكن التحكم فيها عن بُعد، وتتميز بالقدرة على النقل السريع للشحنات. وأضاف الموقع أن الرافعات الجديدة ستتكامل مع نظام تشغيل المحطات بميناء خليفة، ما يجعله أول ميناء نصف آلي بالمنطقة.