«دائرة الطاقة» تعرض حلول إدارة العمليات

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك «دائرة الطاقة» ومجموعة شركاتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط الدائرة الضوء على جملة من أحدث حلول التقنيات المستخدمة في مجال إدارة مختلف العمليات ذات الصلة بالقطاع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة، وذلك من خلال منصة حكومة أبوظبي.

وتهدف «دائرة الطاقة» ومجموعة شركاتها، من خلال مشاركتها، إلى إعطاء تصور واضح عن مدى تكامل الخدمات التي توفرها اعتماداً على التقنيات الحديثة باعتبارها جزءاً من منظومة العمل في حكومة أبوظبي، والتعرف عن كثب حول ما تقدمه كبرى شركات التكنولوجيا العالمية من حلول مبتكرة.

وتتطلع الدائرة إلى مناقشة سبل الاستفادة من أحدث ما سيتم طرحه من هذه الحلول وتكوين صورة أفضل حول كيفية تسخيرها في بناء هيكلية عمل رقمية متكاملة قائمة على المعرفة.

وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة:

إن قطاع الطاقة يشكل عصباً حيوياً يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وتأتي مشاركتنا في نسخة هذا العام من «أسبوع جيتكس للتقنية» تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوافرة في هذا القطاع من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات العلمية والتقنية، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

خدمات

وأضاف الفلاسي: إن دور الطاقة لا يقتصر على مجال الاقتصاد والصناعة بل يرتبط بشكل مباشر بجميع مناحي حياتنا اليوم، لذا نعمل على نحو متواصل لضمان توفير خدمات متميزة وآمنة لجميع القطاعات وفئات المتعاملين من خلال تسخير التكنولوجيا لدعم أهداف الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، كما نحرص على اتباع أفضل معايير الأمن والسلامة من خلال تبني التقنيات الحديثة.

ولفت إلى أن دائرة الطاقة قامت أخيرا بإنشاء منصة إلكترونية متطورة تتيح لشركائها طرح أفكارهم حول كيفية تعزيز النمو المستدام لقطاع الطاقة بكفاءة ونجاح، وعرض خطط النمو والتطور الخاصة بالمبادرات الجديدة.