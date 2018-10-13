«محمد بن راشد للإسكان» تكمل استعداداتها للمشاركة في «جيتكس 2018»

المصدر: دبي - وام

أنهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان استعداداتها للمشاركة في معرض جيتكس 2018 الذي ينطلق الأسبوع المقبل في دبي، وتشارك فيه المؤسسة بمنصة متميزة لعرض مبادراتها الذكية المختلفة.

وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن مشاركة المؤسسة هذا العام ستتضمن العديد من المبادرات المتميزة من خلال منصة حكومة دبي الذكية، والتي تلامس اهتمام شريحة كبيرة من المشاركين والزائرين للمعرض بجميع فئاتهم، وتحقق رغبات ومقترحات الكثير من الزوار.

وأشار قرقاش إلى أن المؤسسة تسعى من خلال مشاركتها المعرض هذا العام، لتسجيل حضور متميز، وذلك بعد النجاحات التي تحققت خلال مشاركتنا في السنوات الماضية، وتسليط الضوء على الإنجازات التقنية للمؤسسة، والتي تجسد التزامها الراسخ بدعم وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً للتحول إلى الحكومة الذكية والذكاء الاصطناعي.

من جانبه ذكر طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة، أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تعريف الزوار بالنسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية التي ساهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.