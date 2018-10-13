«نكسانز» تستعرض حلولها للتوصيل عبر ألياف الفايبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نكسانز، الرائدة في الكابلات وأنظمة الكوابل، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية حيث تستفيد الشركة من تواجدها في الحدث لتستعرض ابتكاراتها لمراكز البيانات وحلولها للتوصيل عبر ألياف الفايبر إلى المكاتب FTTO، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حلولها العالمية لكوابل LAN.

وقال طارق حلمي المدير الإقليمي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وجنوب وشرق إفريقيا لدى نكسانز لحلول الكابلات: «تقدّم نكسانز خلال «جيتكس» لهذا العام مجموعتها الواسعة من حلول كابلات LAN وتعرض مزايا منتجاتها المتميزة للعملاء والشركاء الذين يزورون جناحنا .

ولا يقتصر أسبوع جيتكس على كونه المنصة المثالية لنا لعرض ابتكاراتنا العالمية، فهو وسيلة لبيان وتأكيد مستوى التزامنا تجاه المنطقة وتجاه عملائنا كما تؤكد عودتنا إلى الفعالية خططنا طويلة الأمد لتعزيز تواجدنا في المنطقة».