الرخصة الفورية: 6 ميزات حيوية للمستثمرين

المصدر: إعداد - بشار باغ-غرافيك : حسام الحوراني

توفر خدمة «الرخصة الفورية»، التي أطلقتها اقتصادية دبي، 6 ميزات حيوية للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تختصر الوقت والجهد في عملية ترخيص منشآت الأعمال.

1. إعفاء من عقد إيجار المقر لمدة عام كامل

2. توفير خيار عقد التأسيس الإلكتروني

3. الحصول على الرخصة والسجل التجاري وعضوية غرفة دبي فوراً

4. الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل آنيّ من خلال رسالة نصية

5. الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري

6. دقائق فقط لإصدار الرخصة وإعفاء من عقد الإيجار لعام كامل