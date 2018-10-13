أمن المعلومات أولوية أساسية في مشاركة «مانيج إنجن»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مانيج إنجن عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية حيث تؤكد تركيزها المستمر على أمن تقنية المعلومات والإمكانات التحليلية إلى جانب خططها للإعلان عن مزايا جديدة تتعلق بإمكانات تحليل سلوك المستخدم لأحد منتجاتها التي تستهدف أمن تقنية المعلومات.

كما تخطط لإطلاق قدرات روبوتات الدردشة التفاعلية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب دعم عروضها لإدارة النقاط النهائية الموحدة في حلول Desktop Central. وتستعرض مانيج إنجن كذلك حلولها التي أطلقتها مؤخراً لأمن المتصفح Browser Security Plus وباقتها المتكاملة من منتجات إدارة تقنية المعلومات المهيّأة.

وقال نيرمال مانوهاران، المدير الإقليمي للمبيعات لدى مانيج إنجن: «مع تزايد استخدام تقنية المعلومات لتعزيز إنتاجية الأعمال في المنطقة فليس بوسع أية مؤسسة أن تتجاهل جانبي الأمن والتحليلات نظراً لأن أمن تقنية المعلومات يمثل جانباً جوهرياً للحماية».