المصدر: دبي- البيان

تعتزم شركة «غلفتينر» استثمار 11 مليار درهم «3 مليارات دولار» في غضون السنوات الخمس المقبلة، بهدف مضاعفة سعة حاوياتها واكتساب المزيد من الأصول، بحسب ما نشرت «بلومبيرغ» أمس، نقلاً عن تصريحات صحافية لبيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأفاد ريتشاردز، بأن «غلفتينر» ستدبر هذه الاستثمارات عن طريق التمويل من المستثمرين والبنوك، موضحاً أن الشركة تسعى في غضون هذه السنوات الخمس إلى تعزيز قدرتها على مناولة الشحنات، وذلك من خلال الارتقاء بسعة حاوياتها إلى 10 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً.

وقال: «يتعين ألا نقتصر على الوحدات المكافئة والحاويات فقط، ذلك أن الكثير من الكيانات التي نتطلع إليها حالياً تنقل الشحنات السائبة والشحنات العامة».