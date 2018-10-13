«سنترا هب» تسلط الضوء على حلولها المبتكرة للتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سنترا هب عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 حيث تستعرض الشركة مجموعتها الكاملة من الحلول السحابية لإدارة علاقات العملاء والمهيأة لأحدث الأجهزة بالإضافة إلى الحلول الرائدة مثل أنظمة إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب CAFM وإدارة رأس المال البشري ونظم إدارة العقارات في الفعالية الأبرز للتقنية في المنطقة.

وقال نيسيث نايك، الرئيس التنفيذي لشركة سنترا هب: «تلتزم تجاه مبادرات التحوّل الرقمي في المنطقة وخارجها. بوسع التقنيات والتطبيقات السحابية والمخصصة للأجهزة المحمولة مساعدة المؤسسات المستخدمة على الانتفاع من مزايا تحليل البيانات وبناء تجربة جديدة للعملاء ونماذج جديدة للإيرادات. ومن خلال حلولنا نقدم المساعدة للمؤسسات لتتبنى أحدث تقنيات التحول الرقمي».