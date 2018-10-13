«دبي للطاقة» تبرم مذكرة تفاهم مع بورصة مومباي

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

أعلنت أمس سوق مومباي للأوراق المالية، والمعروفة أيضاً باسم «بورصة مومباي»، عن إبرام مذكرة تفاهم مع بورصة دبي للطاقة، بحسب ما نشرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضافت الوكالة أن الهدف من إبرام هذه المذكرة هو العمل المشترك من أجل مساعدة سوق السلع في الهند على تعظيم إمكانياتها. يُذكر أن بورصة مومباي أطلقت هذا الشهر منصّتها لتداول المشتقات المالية. وأفادت «بلومبرغ» بأن مذكرة التفاهم ستساعد على إنشاء سوق للمشتقات المالية السلعية في الهند.

وقال رائد السلامي، رئيس بورصة دبي للطاقة: «سيتيح لنا تعاوننا مع بورصة مومباي الاستفادة من سوق الطاقة المزدهر في الهند». وبدوره، قال شري أشيشكومار تشوهان، الرئيس التنفيذي لبورصة مومباي: نركز دوماً في بورصة مومباي على اكتشاف وخلق فرص الأعمال التجارية الجديدة.