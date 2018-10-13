وفد سعودي يشيد بتطوّر الخدمات والتقنيات الذكية لدى جمارك دبي

المصدر: دبي - البيان

أشاد وفد سعودي من جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بمدى التطور الكبير الذي وصلت إليه خدمات جمارك دبي والتقنيات الذكية المتبعة في مرافقها، والخبرات التي يمكن الاستفادة منها، والتعاون المستقبلي والتنسيق بشأن نقل وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين، مؤكدين أن أنظمة العمل والإجراءات المتبعة هي نموذج يحتذى به في مجال العمل الجمركي.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد برئاسة بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبد العزيز بجدة في المملكة العربية السعودية إلى إدارة عمليات المسافرين في مطار دبي الدولي مبنى (3)، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في جمارك دبي لخدمة المسافرين والعملاء والتسهيل عليهم.

بالإضافة إلى أبرز التقنيات المستخدمة لضبط المهربين، حيث قام الوفد بجولة ميدانية في الأقسام التابعة لإدارة عمليات المسافرين، اطلع في بدايتها على آلية العمل المتبعة في التعامل مع المسافرين والحقائب،.

والتعامل الحضاري من قِبل ضباط الجمارك لجميع المسافرين القادمين عبر المطار، وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ، واطلع الوفد على غرفة الرقابة والسيطرة بالمبنى والتعرف إلى إمكانياتها وكيفية مساهمتها الفاعلة في حماية المجتمع، والتعرف إلى منظومة التفتيش المتطورة، وأحدث الابتكارات ومنها النظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب، ومركبة الكاشف.

واستعرض إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي خلال لقائه بالوفد، جهود الدائرة في تطوير الإجراءات لتسهيل عبور المسافرين القادمين عبر مباني المطارات الأربعة، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مع الرقابة التامة التي توفّر عنصر الحماية للمجتمع.

حيث يتم تشغيل أكبر عدد ممكن من أجهزة التفتيش، وتوفير الكادر اللازم للعمل عليها بكفاءة، بغرض تسخير كل الطاقات الممكنة لاستيعاب الضغط المتوقع للرحلات، خاصة خلال استقبال أعداد كبير من القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي في المناسبات المختلفة.

مشيراً إلى أن مبنى (3) مزوّد بنحو 41 جهاز تفتيش وعدد 320 ضابط جمارك لتعزيز الجانب الأمني والاهتمام بالتعامل الحضاري، وتسهيل إجراءات عبور المسافرين.

ومن جانبه، قدم شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي شرحاً مفصلاً عن الآلية المتبعة والأنظمة الحديثة في غرفة التحكم والسيطرة بالمقر الرئيسي في الدائرة، مشيراً إلى أن غرفة التحكم هي أول غرفة عمليات جمركية أمنية على مستوى المنطقة، تم إنشاؤها عام 2007 .