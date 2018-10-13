16 مشروعاً ذكياً على منصة «التوطين»

المصدر: دبي - وام

تعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال مشاركتها في معرض «جيتكس للتقنية» 16 مشروعاً وخدمة ذكية تقدمها للمتعاملين وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وتطبيقات الهواتف المحمولة.

وقال محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة، إن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بدعم مشاريعها وخدماتها بكافة النظم الذكية، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية نحو التحول الذكي في الخدمات.

وأكد النعيمي أهمية معرض جيتكس للتقنية باعتباره منصّة مثالية يمكن من خلالها الاطلاع على الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم في مجال تقديم الخدمة ومن ثم الاستفادة من تلك التجارب بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة.

وأوضح أن الوزارة ستعرض خلال مشاركتها في المعرض ضمن منصّة الحكومة الاتحادية حزمة من البرامج والخدمات الإلكترونية والذكية، وكذلك أفضل الممارسات التي تعتمدها وتجربتها في تطوير الأنظمة التقنية، فضلاً عن تنظيم فعاليات التوعية لزوار جناح الوزارة لتعريفهم بخدمات ومبادرات الوزارة التي تستهدف من خلالها تحقيق تطلعات وسعادة المتعاملين، إلى جانب استطلاع آراء الزوار حول ما تقدمه من خدمات وتقييمهم لها.