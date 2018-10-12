جائزتان لـ«الاتحاد للطيران الهندسية» من «أفييشن بيزنس»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

فازت الاتحاد للطيران الهندسية، أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، بجائزتين مرموقتين في إطار احتفالية جوائز «أفييشن بيزنس» لعام 2018 التي انعقدت في دبي أخيراً. وحصدت الشركة جائزة «الابتكار الهندسي للعام» وجائزة «البطل المجهول للعام» تقديراً لإنجازاتها على مدار 12 شهراً الماضية وفقاً لتقييم لجنة تحكيم من الخبراء بقطاع الطيران.

واختارت لجنة التحكيم فريق المبيعات الفنية وخدمة العملاء بالاتحاد للطيران الهندسية للفوز بجائزة «البطل المجهول للعام»، تقديراً لجهود الفريق، المكون من أفراد من مختلف الثقافات، والدور الهام الذي يؤديه لدعم رؤية دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً لصناعات الفضاء والطيران.

وقد تمكن الفريق من التوسع في قاعدة العملاء العالميين للشركة وزيادة فرص العائدات من خلال تطبيق رؤيته الاستراتيجية وجهود تطوير الأعمال، بما ساهم في زيادة نطاق وصوله إلى الأسواق العالمية. .

ونتيجة لتلك الجهود، كان الفريق عاملاً محورياً في استقطاب أعداد متزايدة من شركات الطيران الرائدة من الفئة الأولى، بما في ذلك الناقلات الوطنية من مختلف أنحاء العالم، إلى أبوظبي للحصول على خدمات صيانة الطائرات لنطاق واسع من الأساطيل وطرازات الطائرات بما في ذلك إيرباص A380 وبوينغ 787 دريملاينر.

وأفاد عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية: «يمثل الابتكار وخدمة العملاء المميزة ركيزة أساسية في صميم أعمالنا، ويحدونا الفخر بأن يتم تكريمنا من الخبراء بالقطاع تقديراً لالتزامنا بتحقيق التميّز».

وقد فازت الاتحاد للطيران الهندسية كذلك بجائزة «الابتكار الهندسي للعام» تقديراً للابتكارات التي تطورها وتحقق بها الريادة في الوقت الراهن في تقنيات الجيل التالي للاتصال اللاسلكي بالإنترنت «واي فاي» على متن الطائرات.