الإمارات تتصدر خليجياً في قيمة المشاريع بـ9.75 مليارات خلال سبتمبر

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج بقيمة المشاريع خلال شهر سبتمبر الماضي.

حيث بلغت قيمة عقود المشاريع الموقّعة في الشهر المذكور 2.656 مليار دولار (9.75 مليارات درهم)، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وفي الوقت الذي زادت فيه قيمة المشاريع في الإمارات على ملياري دولار في سبتمبر الماضي، فإن بقية دول الخليج لم تصل إلى سقف المليار دولار. وكانت أعلى قيمة عقود بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات هي المملكة العربية السعودية.

حيث بلغت قيمة عقودها في سبتمبر 817 مليون دولار. وتصدر قطاع البتروكيماويات المشاريع في شهر سبتمبر الماضي، تلاه قطاع البناء، ثم قطاع النقل والمواصلات في الترتيب الثالث. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت قيمة المشاريع في مصر بدرجة ملحوظة في سبتمبر الماضي، حيث بلغت 7.773 مليارات دولار، وكان أكبر مشروع بها في قطاع البتروكيماويات أيضاً، وقيمة عقده 4.9 مليارات دولار.