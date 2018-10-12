الالتزام بالجودة ضرورة حيوية لقطاع إدارة جمعيات الملّاك في دبي

المصدر: دبي - البيان

تشهد إمارة دبي نمواً متواصلاً في الطلب على خدمات إدارة جمعيات الملّاك ما يفرض على الشركات العاملة في القطاع الالتزام بأعلى مستويات الجودة المؤسسية.

ويأتي هذا النمو نتيجة التوسع المتزايد في القطاع العقاري الذي يشمل المنشآت السكنية والتجارية على حد سواء، بالتزامن مع نضوج القطاع بفضل القوانين والتشريعات المتكاملة التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لسوق العقارات.

وقالت لين عكاوي المدير العام لشركة برايم لإدارة جمعيات الملّاك تعليقاً على هذا التوجه: باتت الجودة ضرورة لا غنى عنها لمختلف الشركات والمؤسسات في ظل ارتباط اسم دبي بأعلى معايير الجودة والخدمات الراقية.

ونظراً لمكانة قطاع العقارات في اقتصاد دبي، فإن تبني أفضل الممارسات المرتبطة بالجودة المؤسسية يكتسب أهمية حيوية لجميع الشركات العاملة في القطاع والخدمات المرتبطة به وفي مقدمتها شركات إدارة جمعيات الملّاك.

وأضافت عكاوي: تماشياً مع ثقافة الجودة والتميز التي أرستها حكومة دبي في العمل الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، بادرت شركة برايم لإدارة جمعيات الملّاك في دبي بتعيين شركة» «إتش تي جي إم» للاستشارات العقارية لإجراء عملية شاملة للتقييم والتدقيق الداخلي على مجمل عمليات شركة براي