مطارات دبي تمدد عقد «جي سي ديكو» 10 سنوات

المصدر: دبي- البيان

مددت مطارات دبي اتفاقيتها الحصرية مع "جي سي ديكو إس إيه" (يورونكست باريس دي إي سي)، الشركة الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية في العالم، لمدة 10 سنوات، أمس.

وتواكب هذه الخطوة تفوق مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحامًا في العالم بأعداد المسافرين الدوليين، في مجال الإعلانات الرقمية بالمطارات مستغلاً أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال.

وقد جرى توقيع الاتفاقية بين «مطارات دبي» وشركة «جي سي ديكو اس ايه» من خلال الشركة التابعة لها «جي سي ديكاس دايكون ش.م.ح» في دبي، لتمديد العقد المبرم بينهما حتى عام 2028. وتغطي هذه الشراكة طويلة الأجل، التي بدأت منذ عام 2008، كافة امتيازات الإعلان في مطار دبي الدولي حصريًا.

وبذلك تصبح مباني وصالات الركاب في مطار دبي الدولي منصة استثنائية للعلامات التجارية لعرض إعلاناتها مباشرةً على قاعدة ضخمة لا مثيل لها من العملاء، تتمثل في العدد الهائل من المسافرين عبر مطار دبي الدولي البالغ أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مسافر شهريًا.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي خلال الاجتماع مع جان شارل ديكو، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المشارك لشركة جي سي ديكو: «دبي معروفة عالميًا بروح الإبداع وجهودها متواصلة لتكون في صدارة الاتجاهات التكنولوجية والاستهلاكية.

وهذه الاتفاقية الجديدة ما هي إلا إضافة جديدة إلى هذه الجهود الرامية إلى وضع مطارات دبي في موقع الصدارة والريادة في مجال الإعلانات الرقمية بالمطارات».

ومن جانبه علّق بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي قائلاً: «مع التغيرات التي يشهدها هذا المجال صار من الضروري أن نقيم شراكة مع إحدى الشركات التي يمكنها الإسهام في تحقيق رؤيتنا المستقبلية للمطار.

وهذه الرؤية لا تتمثل فحسب في أن نكون أكبر مطار دولي في العالم، ولكن أن يكون أفضل مطار كذلك. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بمثل هذه الشراكات وإدرار العائدات بغرض استثمارها في تحسين الخدمات المقدمة للعملاء».

وقال جان شارل ديكو، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المشارك لشركة جي سي ديكو: يسر شركة جي سي ديكو أن تجدد شراكتها مع مطارات دبي، تأكيدًا على الثقة التي يضعها شركاؤنا في شركة جي سي ديكو لنشاركهم جهودهم في قيادة ثورة الابتكارات التي يشهدها قطاع الطيران المدني.

وهذا التحول في بيئة المطار من خلال تقديم الحلول المبتكرة والمتقدمة تقنيًا في مجال الإعلان الرقمي من شأنه أن يقدم فرصة لا مثيل لها للمعلنين لعرض علاماتهم التجارية، وفي الوقت نفسه تعزيز تجربة المسافرين باستمرار».

جدير بالذكر أن في إطار الاتفاقية الجديدة وانطلاقًا من حرص الطرفين على تحقيق الطموحات المستقبلية للمطار، فستقوم شركة جي سي ديكو بتنفيذ خطة تسويقية مكثفة، تتضمن تقديم فرص بارزة في مجال الإعلام الرقمي، بما يرتقي بتجربة المسافرين مع تقديم منصة تواصلية لا نظير لها للعلامات التجارية.