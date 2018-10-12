أراضي دبي تعلن الفائزين بجائزة العقارات الدولية 2018

Ⅶ دبي ـ وام

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن أسماء الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة العقارات الدولية 2018 - دبي»، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الدائرة، مساء أول من أمس، بدبي بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من مسؤوليها وممثلين عن «جائزة العقارات الدولية»، إضافة إلى الشركات العقارية والخبراء والمهتمين بالشأن العقاري.

وكانت «أراضي دبي» قد استقبلت خلال فترة سابقة ترشيحات من 49 شركة تنافست على مختلف فئات جائزة العقارات الدولية 2018 - دبي منها 41 شركة محلية.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي في كلمته خلال الحفل، إن الجائزة تهدف إلى إضافة بعد جديد للقطاع العقاري الإقليمي، وإظهار مدى التزام كافة الأطراف بالسوق العقاري لاستقطاب المستثمرين الباحثين عن أفضل الفرص، لاسيما أن دبي تنعم بسوق مستقر وعائد استثماري مضمون، وتحمل سمات فريدة تميزها عن غيرها من الوجهات الاستثمارية العالمية.

ابتكار

وقالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، إن هذه الجائزة ترسي قاعدة مثالية للمشاريع العقارية، وتوفر منصة مبتكرة للأفكار الجديدة لتظل دبي بوابة الابتكار في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع العقاري.

مواصفات

وقال مروان بن غليطة رئيس مؤسسة التنظيم العقاري في «أراضي دبي»، إن مؤشر السعادة في الدائرة وصل إلى أكثر من 95 % بين متعاملينا والمستثمرين، فيما اعتبر ستيوارت شيلد رئيس جوائز العقارات الدولية أن الحصول على الجائزة يعني أن الشركة تمتلك المواصفات اللازمة التي تميزها عن الشركات الأخرى في المنطقة العربية. يشار إلى أن جائزة العقارات الدولية تعد برنامجاً عالمياً للجوائز، حيث تحظى بشهرة واسعة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بالقطاع، وتقام لأول مرة في دبي ثمرة تعاون مشترك بين «أراضي دبي» وجائزة العقارات الدولية.. فيما يفتح باب المشاركة للتنافس على هذه الجائزة للمهندسين المعماريين والمطورين ومصممي الديكور الداخلي ووسطاء العقارات العاملين في دبي.