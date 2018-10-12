«إم بي إف» تنشئ محفظة تقنية برأس مال 50 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تعتزم مجموعة ام بي اف الاستثمارية، إنشاء محفظة استثمارية تقنية، تتولى تمويل الأفكار الجديدة والمبتكرة وخاصة من لديها أعمال فعلية في مجال التقنية، وبرأس مال متوقع يصل إلى 50 مليون دولار.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ومؤسس مجموعة ام بي اف الاستثمارية، في بيان صحفي: «أساس هذه المحفظة الاستثمار في القطاعات الجديدة والمجالات المبتكرة وخاصة المرتبطة بالخدمات، مثل الخدمات الصحية والاجتماعية والتقنيات الاقتصادية».

وأضاف: «نحن الآن في إطار تكوين المحفظة وإعداد استراتيجية الاستثمار والهدف من هذه المحفظة الاستثمارية الحد من المخاطر أو ما يعرف بتنويع الأصول». وأشار القاسمي، الى انه سيتم اختيار مدير المحفظة، وسيحظى هذا الأمر باهتمام كبير، لان قوة المحفظة في إدارتها، على أن يتم إدراج المحفظة لاحقا في سوق دبي المالي وفق الإجراءات المتبعة.