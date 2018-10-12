ارتفاع النفط يعزز العائدات الحكومية للإمارات

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكر تعليق لمجلة «ميد»، أن ارتفاع عائدات النفط قد عزز العائدات السيادية للإمارات، مما قلل من حاجتها إلى إصدار سندات دين.

وشهد النصف الأول من العام الجاري إصدار سندات سيادية ثابتة العائد، بقيمة 1.3 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار في الفترة المناظرة العام الماضي حسب أرقام مؤسسة مركز لشهادات الدخل الثابت.

وأشارت المجلة إلى أن السبب الواضح هو عائدات النفط في العام الجاري، مما ساهم في رفع العائدات السيادية لأبوظبي.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً بسبب ارتفاع أسعار النفط. مشيرة إلى أن ميزانيات دول الخليج المصدرة للنفط مرتبطة بأسعار النفط بشكل كبير، رغم نجاحها في جهود التنويع الاقتصادي.