«طيران الإمارات» تلتقي «إيزي غيت»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت تقارير فرنسية أن شركة طيران الإمارات تتشاور مع شركة إيزي غيت للطيران الاقتصادي، من أجل تمكين المسافرين من دبي من استخدام شبكة «إيزي غيت» انطلاقاً من جنيف.

وذكر موقع «ديبلوسمو برو دوت كوم» أن الاتفاق بين طيران الإمارات يمكن ركاب الشركة الإماراتية القادمين من دبي من الوصول إلى أكثر من 80 مدينة أوروبية وحجز التذاكر على موقع طيران الإمارات أو موقع «إيزي غيت».

وعندما يصل المسافر إلى مطار كوانتران الدولي في جنيف يستعيد حقائبه من أجل إعادتها مرة أخرى على بعد أمتار قليلة إلى محطة مسافرين خاصة لاستخدام خدمة «إيزي غيت» إلى أنحاء العالم. ويمكن للمسافر المتجه بالعكس من دولة أوروبية إلى دبي أن يفعل الشيء ذاته.

وأكدت ناطقة باسم إيزي غيت أن هناك بالفعل محادثات بين الشركتين.