زوار جيتكس يحظون بفرصة تشغيل الطائرات المُسيّرة

المصدر: دبي- رويترز

من المنتظر أن يحظى زوار أسبوع جيتكس للتقنية 2018 بفرص تلقي دروس أولية عملية بشأن تشغيل الطائرات المُسيرة بمساعدة مُعلم متخصص.

وفي الحدث التقني الكبير الذي ينطلق في دبي المقرر الأسبوع المقبل، سيرى الزوار طائرة مُسيرة (بلا طيار) تتحرك في الأعلى وتتحرك ذات اليمين وذات اليسار مستجيبة لتوجيهات مُعلم يقوم بتدريب الناس على كيفية تشغيل هذا النوع من السيارات في مكان مخصص لذلك.

ويعد أسبوع جيتكس للتقنية أحد أكثر المعارض التقنية المؤثرة في العالم.

ويتطلب امتلاك طائرة مُسيرة في الإمارات من الشخص تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات، موضحاً ما إذا كان سيستخدم الطائرة المُسيرة بشكل ترفيهي أو تجاري.

ويتطلب الاستخدام التجاري للطائرات المُسيرة في الإمارات تجاوز امتحان تجريه الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات للتأكد من قدرة الشخص على تشغيل الطائرة.