«فلاي دبي» أفضل ناقلة اقتصادية من «أفييشن بيزنس»

المصدر: دبي- البيان

فازت «فلاي دبي» بجائزة أفضل ناقلة اقتصادية ضمن جوائز افييشن بيزنس، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها الناقلة بهذه الجائزة، كما أنها الجائزة الثالثة التي تفوز بها الناقلة خلال أسابيع قليلة.

وتعكس الجائزة الإنجازات التي حققتها فلاي دبي خلال الشهور الـ 12 الماضية، ومن أبرزها انطلاق شراكة الناقلة مع طيران الإمارات، وانضمام طائرة بوينغ 737 ماكس 8 إلى أسطول الشركة وإطلاق عطلات فلاي دبي. كما أطلقت الشركة تطبيقاً جديداً على الهاتف المتحرك، إضافة إلى تدشين خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل بالشراكة مع دوبز ودناتا، فضلاً عن الزي الجديد لأطقم الطائرات.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي، والذي تسلّم الجائزة نيابة عن الشركة، «نحن فخورون بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس الجهد الكبير لفريق فلاي دبي في الابتكار وتحسين تجربة المسافرين». وأضاف ايفندي، «العام الماضي كان استمراراً لفترة النمو لشبكتنا وخدماتنا استمراراً للدور الهام الذي نلعبه في قطاع الطيران بدولة الإمارات».