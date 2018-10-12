«موانئ دبي» تطلق المرحلة الأولى من تطوير ميناء بربرة

المصدر: هرجيسا- عمرو عادل

وقّعت موانئ دبي العالمية، أمس، عقد أعمال بناء المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال، باستثمارات 101 مليون دولار.

وقد فازت المجموعة بالمشروع بعد تفوقها في منافسة مع 4 شركات عالمية، بينما يستغرق إنجازه نحو 22 شهراً.

وقال موسى بيحي عبدي رئيس جمهورية أرض الصومال، إن أعمال التوسعة تعد أكبر مشروع في البنية التحتية في أرض الصومال، جنباً إلى جنب مع المنطقة الحرة في بربرة والمطار والطريق السريع بين بربرة ووجالي، مؤكداً فتح بلاده الأبواب أمام استثمارات الإمارات الحكومية والخاصة.

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: إن انطلاق أعمال البناء في ميناء بربرة، يعد علامة فارقة في تاريخ أرض الصومال وموانئ دبي.

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