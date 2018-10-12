بلدية عجمان تكشف عن حلول ذكية في المعرض

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن استكمال كافة استعداداتها التقنية والإعلامية والإدارية للمشاركة في معرض جيتكس التقني «38» لعام 2018 تحت مظلة حكومة عجمان، وإطلاق خدمات وحلول ذكية جديدة.

وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض انطلاقاً من حرصها على تعريف المتعاملين بخدمات الدائرة الذكية والتسويق لها، بما يخدم زيادة تفعيلها وإبراز إنجازات الدائرة، وسمعتها المميزة في التحول الرقمي. وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن دائرة البلدية تحرص على التواجد بقوة في كافة المؤتمرات والمعارض الرائدة بالدولة.

والتي من شأنها الارتقاء بإمارة عجمان بما يتماشى مع استراتيجية الدائرة التي ترنو لتحويل الإمارة لمدينة ذكية تحقق السعادة والرفاهية للمقيمين في كنفها، وتوفر كل الأساليب الذكية الميسرة للمتعاملين من داخل الإمارة وخارجها، مبيناً أن المعرض يعزز الروابط مع الشركاء والموردين.