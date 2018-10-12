2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي اكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 719 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 177 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون درهم و542 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم في منطقة رقة البطين تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.2 مليار درهم منها 91 رهونات أراض بقيمة 1 مليار درهم و 169 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 214 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 134 مليون درهم.

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس اكثر من 565 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 108 مبايعات بقيمة 353 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضى بقيمة 215 مليون درهم و 88 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 138 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 212 مليون درهم منها 20 رهونات أراض بقيمة 170 مليون درهم و30 رهونات فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 40 مليون درهم.