قمة الابتكار العالمية تبحث جاهزية الأعمال للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع مجموعة «إس بي آي» الدورة الخامسة من «القمة العالمية للابتكار 2018» التي أقيمت أمس في فندق الريتز- كارلتون، مركز دبي المالي العالمي.

وذلك في إطار سعي اقتصادية دبي نحو بناء اقتصاد جاهز للمستقبل وتشجيع العقول المبتكرة على تبادل المعرفة والخبرات حول مستقبل الأعمال والتوجه الاقتصادي والتقنيات الرقمية، والطيران، والرعاية الصحية، والمهارات المستقبلية وغيرها من المجالات المبتكرة.

شارك في القمة التي أقيمت تحت عنوان: «بناء اقتصاد مستدام لاستشراف المستقبل»، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وعدد من الشركات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات الرئيسية، حيث ركزت فعاليات القمة على مستقبل دبي بعد 2020 والمهارات المستقبلية ومستقبل الرعاية الصحية، كما قدمت منصة «جلوبلي جريت» عرضاً حول الابتكار وتوجهات الشركات مستقبلاً.

واستعرض سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، جهود حكومة دبي في وضع استراتيجيات عملية لاستشراف المستقبل لتكون مستعدة أتم الاستعداد للمتغيِّرات المحتملة في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارة أطلقت العديد من المبادرات النوعية والمحفزة.

وفي مقدمتها: مبادرة دبي x10، وبرنامج مسرعات دبي المستقبل، ومبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وغيرها من البرامج الداعمة لمسيرة الابتكار في دبي. وأثمرت هذه الاستراتيجية في حفاظ دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018.

وأضاف القمزي: «دفعتنا رؤية إمارة دبي والقيادة الرشيدة إلى تبنّي منهجية واضحة وتحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي تنعكس نتائجه على الجميع، حيث لعبت اقتصادية دبي ومؤسساتها دوراً محورياً في هذا المجال، من خلال اللجان وفرق العمل المشاركة في مسرعات دبي المستقبل، ودبي 10x.

كما يوفر مركز حمدان للابتكار، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة متكاملة لاستقطاب ذوي المواهب المبتكرة والمخترعين الراغبين في دخول عالم الريادة، وتذليل العقبات وتسهيل انطلاقهم في السوق المحلي للتنافس والوصول إلى العالمية».

وأشاد بدور مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، التي نجحت في استقطاب 88 من الشركات الناشئة والقائمة على المعرفة من 35 دولة من مختلف أنحاء العالم خلال العام 2018، التي تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، من ضمنها: البرمجيات، وخدمات الدفع الرقمي، والهندسة، والتصنيع، والتصميم، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، والاتصالات.

من جانبه قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال والاستراتيجية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن القمة تمثل منصة مثالية للمعنيين من مختلف القطاعات للتعاون فيما بينهم وتبادل الأفكار والتعبير عن الآراء وإيجاد فرص التعاون لبناء اقتصاد مستقبلي.

ومن أبرز الفعاليات التي شهدتها القمة: «المواجهة القانونية، وهي مناظرة تفاعلية جرى خلالها طرح العديد من التساؤلات حول التداعيات القانونية للتقنيات الإحلالية و«كيفية التوصل إليها»، إضافة إلى طرح مجموعة من الأمثلة حول الابتكار في عدد من العلامات التجارية محلية النشأة، مثل شركة بيئة وشركة كريم وشركة هوليداي مي، ورؤيتها لمستقبل الأعمال في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

كما شهدت القمة جلستين تفاعليتين أتيحت خلالهما الفرصة للوفود المشاركة للتفاعل وعرض أفكارهم على الشركاء في الابتكار والمخططين الاستراتيجيين للمستقبل في القطاعات ذات الصلة بهم.