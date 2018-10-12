دبي ثاني أفضل مدينة «ترانزيت»

المصدر: دبي-أشرف رفيق

صنفت صحيفة تلغراف البريطانية دبي بأنها ثاني أفضل مدينة توقف لرحلات الطيران (ترانزيت) في العالم، كما أن أبوظبي تأتي في المركز الثالث.

بينما جاءت ريكيافيك عاصمة آيسلندا في المركز الأول. وقالت: إن دبي أصبحت في الخمسة عشر عاماً الماضية أهم نقاط الربط بين أوروبا واستراليا، وهي البوابة إلى الشرق الأقصى، والخط المسيطر على رحلات السفر طوال القرن الماضي. وقالت: يمكن أن تتوجه إلى سيشيل وموريشيوس عن طريق مطار دبي، الأكثر إشغالاً في العالم بالرحلات الدولية.

والثالث عموماً، بعدد 88 مليون مسافر العام الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن طيران الإمارات تطير إلى مختلف قارات العالم. وقالت عن مدينة أبوظبي: إن التوقف فيها يتيح تجربة ثقافية مهمة بعد افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي. كما يتيح التوقف في أبوظبي أيضاً زيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، أحد أهم المعالم الدينية. وشملت بقية القائمة مدن بانكوك وكوالالمبور سنغافورة وهونغ كونغ وبيرث واتلانتا.