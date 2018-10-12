«دبي الجنوب» تستعرض الحلول الذكية للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي الجنوب»، المدينة المتكاملة ومشروع التطوير العصري الرئيسي في الإمارة، عن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي يعدّ أحد أضخم المعارض في مجال استعراض التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وفي إطار الدور الذي تلعبه كمركز رائد لتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشارك المدينة المتكاملة هذا العام في «جيتكس لنجوم المستقبل» GITEX Future Stars كمنطقة حرة شريكة.

حيث ستسلط الضوء على أهم المزايا التي تقدّمها، والتي تشمل موقعاً استراتيجياً مهماً لممارسة لأعمال التجارية المتنوعة ومرافق مثالية تعتمد على الخدمات الذكية التي تسهم في تسهيل الأعمال الناشئة بشكل سهل ومرن.

ويشكّل «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2018» الذي تمّ إطلاقه هذا العام تحت شعار «فرصتكم لمعايشة التمدن المستقبلي» منصة مهمة لـ«دبي الجنوب» لاستعراض حزمة واسعة من الحلول الذكية التي تقدّمها في إطار جهودها الداعمة لإمارة دبي في تحقيق الريادة والتنافسية في مجال دعم وتسهيل كافة أنواع الأعمال.

وتشارك «دبي الجنوب» في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر من العام الجاري عبر منصة رقم (آي 3) (A3) التي تقع في قاعة زعبيل رقم (4) بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيشارك شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال في «دبي الجنوب»، في جلسة نقاشية تفاعلية خلال «جيتكس لنجوم المستقبل» مع الجيل الناشئ من روّاد الأعمال لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهونها وإيجاد أبرز الحلول لها، فضلاً عن استعراض أهم الحلول التي تقدّمها المنطقة الحرّة في دبي الجنوب.

كما سيشارك محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، بجلسة نقاش الـ10x تحت عنوان «تشغيل المدن الكبرى في المستقبل» التي سيتم تنظيمها خلال «مؤتمر المدن الذكية» في اليوم الأول من المعرض.

وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية في تعزيز التنمية الحضرية وبناء مدن مستدامة التي توفّر فرص عمل متنوعة وتشجع الأفراد على إقامة وريادة الأعمال.

وتعليقاً على المشاركة قال الرحيمي: «استطاعت «دبي الجنوب» المساهمة في جعل إمارة دبي واحدة من أهم المدن الذكية وموطناً للسعادة من خلال بنية تحتية قوية ومجموعة من الخدمات المتكاملة القائمة على التكنولوجيا الحديثة التي ترقى بمستوى تطلعات عملائنا».

ويشكّل «أسبوع جيتكس لللتقنية 2018» و«جيتكس فيوتشر ستارز» منصتين مثاليتين لاستعراض أحدث المفاهيم في مجال تطوير الأعمال وتبني أسلوب الحياة الحضرية، الأمر الذي قدّمته وتقدّمه «دبي الجنوب» للجيل الحالي من روّاد الأعمال والخبراء.