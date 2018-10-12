«دناتا» أفضل مزود لخدمات المناولة من «أفييشن بيزنس»

المصدر: دبي - البيان

نالت «دناتا» للمرة التاسعة لقب «أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية» في حفل توزيع جوائز مجلة «أفييشن بيزنس» 2018.

وتسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في دبي، جعفر داوود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جعفر داوود: «يشرفنا أن نحظى بهذه الجائزة دليلاً على تركيزنا على التفوق التشغيلي وخدمة العملاء والابتكار. ويجسد حصولنا على هذه الجائزة المرموقة للمرة التاسعة التزامنا القوي بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، مع تلبية أعلى معايير السلامة».

وتنظم جوائز «أفييشن بيزنس» السنوية دار ITP للنشر، التي تصدر مجلة «أفييشن بيزنس»، لتكريم القيادة والابتكار في صناعة الطيران على مستوى المنطقة.

وتخدم دناتا اليوم 129 ناقلة جوية في دولة الإمارات. ويقدم موظفو الشركة خدمات يومياً لأكثر من 250 ألف مسافر، ويتولون إدارة 1160 حركة جوية (وصول وإقلاع)، ونقل 1970 طناً من البضائع، وإعداد 13 ألف وجبة طعام في الدولة.