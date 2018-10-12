«دبي لصناعات الطيران» تعيد شراء سندات بـ1.1 مليار درهم

المصدر: دبي - وكالات

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس، أن مجلس إدارتها وافق على برنامج إعادة شراء سندات بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم).

ورفع «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للشركة إلى + BB. وأغلقت «دبي لصناعات الطيران»، التي تعد من أكبر مؤجري الطائرات في العالم، بنجاح أخيراً صفقة التسهيلات المالية المتجددة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار (2.9 مليار درهم) .

والتي جرى إطلاقها في مايو من العام الحالي. وكشفت الشركة عن أن صفقة التمويل، التي أطلقت بمبلغ أولي قدره 480 مليون دولار، قد حظيت باهتمام واسع من مجموعة كبيرة من البنوك، محققةً نسبة تغطية تجاوزت بكثير القيمة المستهدفة.

وتولى البنك الأهلي الكويتي الترتيب للصفقة باعتباره المنسق والبنك الرئيسي المكلف بالترتيب والمشارك في إدارة دفاتر الإصدار. بينما تولى بنك أبوظبي الأول مهمة البنك القائد المسؤول عن الترتيب للصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار، في حين قام نور بنك بدور وكيل الهيكلة الإسلامية.