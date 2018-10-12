«دبي للإنترنت» تعرض تجربة تفاعلية لابتكارات الشركاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مدينة دبي للإنترنت، مجمع الأعمال الرائد المتخصص في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط، عن مشاركتها للمرة 19 في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الفعالية الأبرز ضمن هذا القطاع، لتعزيز رسالة مدينة دبي للإنترنت الهادفة إلى دعم تطور قطاع التكنولوجيا في المنطقة،.

واستراتيجية دبي الذكية 2021 عبر شعارها الجديد، «ملتقى الفكر والإبداع»، وترتقي معه بإبداعات شركائها، وتقدم لزوار المعرض تجربة تفاعلية لأحدث الابتكارات والمفاهيم التي طورتها الشركات من مختلف الأحجام في مدينة دبي للإنترنت.

وخلال مشاركتها في جيتكس 2018، سوف تسلط مدينة دبي للإنترنت الضوء على إبداعات شركائها بمختلف أحجامهم. وتضم قائمة الشركاء الأكثر ابتكاراً شركات مثل «إتش تي سي»، و«جوجل» و«مايكروسوفت» و«ديجي روبوتس» و«آي بي إم»،.

والتي تلتقي مع مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مركز in5، مثل «جنك بوت»، و«فلامنجو سكايز»، و«ويدو ميديا آند أفيزو جروب» و«إليفنت لايف». وسيحظى زوار المعرض بنظرة شاملة على بيئة العمل المتنوعة في مدينة دبي للإنترنت، والتي تتميز بالتكامل الانسيابي في الحلول الإبداعية المطورة على يد الشركات الناشئة وعمالقة التكنولوجيا.

وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت: «يتعين على الشركات كلها صغيرها وكبيرها أن تتحلى بالشجاعة في التفكير، وتبني التغييرات الجذرية للمحافظة على تنافسيتها وتفوقها. يجب عليها ألا ترضى بالأمر الواقع، بل أن تواصل السعي لتحقيق الأحلام الكبيرة وتبني رؤية مستقبلية.

وعلاوة على دور مدينة دبي للإنترنت الحيوي في احتضان الشركات التي تتمتع بسجل حافل في الأسواق، تستقطب المدينة أيضاً الشركات الجريئة والحالمة التي تسعى دوماً إلى تطبيق كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا».

ومن ناحية أخرى، ستتاح الفرصة أمام الزوار لاختبار مجموعة تجارب تفاعلية.

أحدث إضافة

تستعرض مدينة دبي للإنترنت أحدث إضافة لها في مجمع أعمالها، ألا وهي المرحلة الأولى من «مركز الابتكار» التي تم تسليمها مؤخراً. وسيقدم للشركات خدمات عالمية المستوى.