«تأمين مدينتنا» تطلق من دبي حملة عالمية لتركيب 1.5 مليون كاميرا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة Secure Cam IT Solutions ومقرها أبوظبي عن إطلاق حملة كبرى لتزويد أكثر من 1.5 مليون كاميرا مجاناً حول العالم لتثبيت كاميرات الأمن والحماية.

حيث سيتم إطلاق الحملة العالمية في فندق أرماني في برج خليفة أول من أمس.

كما أعلنت الشركة عن خطط لإطلاق المزيد من الحملات الإقليمية في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة. وسيتم طرح المرحلة الأولى من الحملة في 13 دولة، ابتداء من الإمارات والهند.

وقال ريجوي توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة:«فكرتنا هي تأمين مدينة واحدة على الأقل في كل بلد بحلول نهاية عام 2025. ونحن نخطط لتركيب 10.000 كاميرا كحد أقصى في كل مدينة.

ويقدر ريجوي توماس التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.5 مليار دولار، وتأسست شركةIT Solutions Secure Cam في عام 2014، وهي توفر حلولاً أمنية في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي والهند، ومنذ ذلك الحين تعمل مع أكثر من 1000 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم.

يقول توماس إن «الفكرة من هذا المشروع هي توفير حياة سعيدة وآمنة وسلمية للسكان، وبالتالي تعزيز مختلف النظم البيئية الأخرى لتزدهر. هدفنا هو أخذ تجربة الإمارات إلى بقية العالم. ومن خلال ما ذُكر، ظهر مشروع Secure Our City، ولك نحن سعداء بإطلاق الحملة من مدينة دبي، المدينة التي تُعتبر واحدة من أكثر المدن أماناً حول العالم».

وأطلقت الشركة بوابة إلكترونية على الإنترنت تمكن المستخدمين من جميع أنحاء العالم تسجيل طلبهم لتركيب كاميرا مجانية في مبانيهم، بشرط ألا تكون مرتبطة بالفعل بنظام CCTV.

ويقول توماس نريد أن نضمن توفير المرافق لأي مبنى لم يتم تأمينه بعد.

ويضيف توماس «لقد أقمنا شراكات مع الوكلاء والممثلين المحليين للمرحلة الأولى من المشروع إلى جانب مخزون جاهز للتركيب».