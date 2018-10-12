3.5 ملايين برميل يومياً إنتاج الإمارات النفطي بنهاية 2018

المصدر: أبوظبي، عواصم ـ البيان والوكالات

بدأت دولة الإمارات زيادة إنتاجها من النفط في الربع الثالث، وبذلك ستبلغ طاقتها الإنتاجية بنهاية عام 2018 نحو 3.5 ملايين برميل في اليوم.

جاء ذلك في تغريدة لمعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، الذي أشار إلى أن إنتاج ديسمبر سيخضع لحجم طلب العملاء وحاجة السوق. وقال معاليه في تغريدة على موقع «تويتر»: «تماشياً مع متطلبات السوق، بدأت الإمارات زيادة إنتاجها من النفط في الربع الثالث، ومن المتوقع زيادة مستويات إنتاجها في أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل».

وأضاف معاليه أن الإمارات تظل ملتزمة بالعمل مع شركائها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول غير الأعضاء لضمان التوازن والاستقرار في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين.

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الإمارات بدأت زيادة إنتاج النفط في الربع الثالث











