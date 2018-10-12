«الإمارات للمزادات» تشارك في «جيتكس 2018»

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك «الإمارات للمزادات»، الشركة المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرض «الإمارات للمزادات» في منصتها أبرز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، وتسلط الضوء على خدماتها ومنتجاتها الذكية في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية، التي تعتبر الأحدث من نوعها في المنطقة. وأوضح عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات» أن مشاركة الشركة في أسبوع جيتكس للتقنية تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، وسعيها للتعرف على أحدث الأنظمة والحلول التقنية، التي تمكنها من تطوير خدماتها وأدائها، وتعزيز ريادتها في مجال تنظيم وإدارة المزادات وفق أفضل الممارسات العالمية.