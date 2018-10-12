«اقتصادية عجمان» تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية والذكية

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن عزمها المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من أسبوع جيتكس للتقنية 2018، وتهدف الدائرة من خلال المشاركة إلى إطلاق وعرض حزمة من الخدمات الإلكترونية والذكية الجديدة، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الدوائر المحلية والاتحادية التي ستسهم بدورها في تحقيق استراتيجية الدائرة من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

والتي تُعتبر إحدى أهم ركائز الدائرة الأساسية. وتأتي المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، ضمن مساعي الدائرة في سبيل تعزيز تدفق الاستثمارات إلى إمارة عجمان، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، انطلاقاً من استراتيجيتها التي تهدف إلى تقديم خدمات مبتكرة، حيث تواصل الدائرة جهودها في تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين.