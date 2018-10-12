باركو تعرض أحدث حلول المعلومات

المصدر: دبي - البيان

تستعد شركة «باركو» التكنولوجية العالمية لعرض مجموعة واسعة من مشاريعها الاستثنائية وأنظمتها الترفيهية الرائدة، بمناسبة عودتها بعد 7 سنوات للمشاركة في النسخة 38 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، أكبر معرض تكنولوجي يقام في المنطقة، خلال الفترة بين 14 و18 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

وستعرض «باركو» تشكيلتها الكاملة من المنتجات التي تلبي الطلب المتزايد على حلول تكنولوجيا المعلومات ذات الكفاءة العالية، والتي تقدمها شركات متنوعة في المنطقة.

وقال رمزي عيتاني، نائب رئيس باركو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن فخورون بتقديم أحدث منتجاتنا خلال أسبوع جيتكس للتقنية، المنصة الأولى للابتكار التكنولوجي في المنطقة، إلى جانب أنظمتنا الحديثة التي تلبي الحاجة الماسة لحلول العروض البصرية عالية الدقة، ومعالجة الفيديو الفورية.

وتتيح التعاون اللازم لمشاركة أصحاب المصلحة والتواصل معهم أينما كانوا، بهدف إطلاعهم التام على الأوضاع القائمة، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الفورية. وخلال معرض هذا العام، نتطلع إلى الكشف عن بعض من أكثر حلولنا التكنولوجية تطوراً، بالتعاون مع شركائنا».

وستقدم «باركو» في ركنها الخاص ضمن الجناح F2-2 في القاعة الثانية، منصتيها اللاسلكيتين الرائدتين على مستوى العالم لحلول العروض المرئية WePresent والعروض التشاركية ClickShare.

ويمكن لزوار معرض أسبوع جيتكس للتقنية أيضاً تجربة ميزة TouchBack الجديدة في نظام ClickShare CSE-200 التي تتيح لمقدمي العروض المرئية التحكم بالنظام عبر شاشة لمس، والتعرف على حلّ «باركو» الذكي لغرفة الاجتماعات ClickShare CSE-800 الذي يتميز بمفاتيح تبديل مدمجة وتعليقات توضيحية.

وستقدم «باركو» أيضاً محفظتها المتميزة من تطبيقات غرف التحكم والمراقبة التي تشتمل على تقنيات شاشات عرض LCD وLED والليزر الخلفي RGB، بأبعاد ودقة مختلفة. كما ستعرض شاشات «باركو» للعرض المرئي UniSee، وهي شاشات LCD الجدارية التي توفر تجربة مشاهدة سلسة في قاعات الاجتماعات الراقية ومناطق وردهات الاستقبال ومراكز الخبرات وغرف التحكم.

كما تعرض شركة التكنولوجيا العالمية «باركو» لزوار قسم الترفيه عدداً من المفاجآت التي تمكن محبي التكنولوجيا من اختبار أحدث حلول العرض المرئي ومعالجة الصور وشاشات عرض LED التي توفرها الشركة في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استكشاف أحدث تقنيات العرض المسرحي التفاعلي الغامرة في La Perle، أو تجربة تدمج بين تكنولوجيا الواقع البديل والواقع الافتراضي الموجود في VR Park، حديقة الترفيه الفريدة من نوعها في دبي مول. كما يمكنهم تعلم المزيد عن تخطيط العروض المرئية التي تقام في «برج العرب» خلال المناسبات الخاصة.