منصة متميزة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي - البيان

أنهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان استعدادها للمشاركة في معرض جيتكس 2018، الذي ينطلق الأسبوع المقبل في دبي، وتشارك فيه المؤسسة بمنصة متميزة، لعرض مبادراتها الذكية المختلفة.

وأوضح سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مشاركة المؤسسة هذا العام ستتضمن العديد من المبادرات المتميزة من خلال منصة حكومة دبي الذكية والتي تلامس اهتمام شريحةٍ كبيرةٍ من المشاركين والزائرين للمعرض بجميع فئاتهم، وتحقق رغبات ومقترحات الكثير من الزوار. وأكد بأن المؤسسة تسعى من خلال مشاركتها هذا العام تسجيل حضور متميز، وذلك بعد النجاحات التي تحققت خلال مشاركتنا في السنوات الماضية، ونتطلع قدماً خلال نسخة هذا العام إلى تسليط الضوء على الإنجازات التقنية للمؤسسة.

وقال طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية بالمؤسسة، إنه سيتم خلال فعاليات المعرض تعريف الزوار بالنسخة الجديدة من التطبيقات الذكية، والأنظمة الإلكترونية التي ساهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة والمحدثة.