عصف ذهني في «جمارك رأس الخيمة» لتحديث «الخطة الاستراتيجية 2019 ــ 2021»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

نظمت دائرة جمارك رأس الخيمة ممثلة بفريق الاستراتيجية جلسة عصف ذهني، برئاسة الدكتور محمد المحرزي، مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، جرت خلالها مراجعة ومناقشة تحديث «الخطة الاستراتيجية 2019-2021» تماشياً مع الرؤية المتمثلة في تحقيق مجتمع آمن واقتصاد مزدهر وتجارة ميسرة.

وتخللت الجلسة، التي عقدت بمشاركة جميع الوحدات التنظيمية، تشكيل الرؤية المستقبلية للسنوات القادمة والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين، فضلاً عن تحديد مجالات العمل الرئيسة بما فيها أمن المجتمع، مع تبني مجالات جديدة تشمل الابتكار والاستدامة والريادة تماشياً مع خطة رأس الخيمة والتطور المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وأكّد الدكتور محمد المحرزي تضافر الجهود لتحديث وتطوير (الخطة الاستراتيجية 2019-2021)، استناداً إلى رؤية واضحة تستهدف رفع مستويات الأداء لتوفير خدمات تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق سعادة المتعاملين، وذلك بالاستفادة من موجة التحول الذكي والابتكارات المتطورة.

وأشار إلى أهمية الخطة الاستراتيجية الجديدة كونها تتمحور حول تعزيز الميزة التنافسية لدائرة جمارك رأس الخيمة، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية عالية الجودة بتكلفة مناسبة وأقل أخطاء.