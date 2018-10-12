سيكا السويسرية توسع عملياتها في دبي بمنشأة تكلفتها 40 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة سيكا العالمية المتخصصة في صناعة الكيماويات ومواد البناء، مصنعاً ومستودعاً ومكاتب فائقة الحداثة لها في دبي باستثمار بلغ حوالي 40 مليون درهم.

أقيمت المنشأة الجديدة في مجمّع دبي الصناعي، وهو من أكبر المجمّعات الصناعية في دبي وعضو في مجموعة «تيكوم»، ويأتي افتتاحها في إطار مواصلة خطط التوسع والنمو للشركة السويسرية العالمية، التي تستهدف تطوير عملياتها في الإمارات والمنطقة.

وبسعة إنتاجية مستهدفة تبلغ 240 ألف طن سنوياً، تمثل المنشأة الجديدة المرفق الأساسي لإنتاج خلطات خرسانية عالية الأداء، وستلعب دوراً استراتيجياً كمركز رئيسي للمبيعات والتوزيع في المنطقة. كما تم تصميم المنشأة الجديدة بحيث تضمن تحقيق مستوى مرتفع من الإنتاجية واتساق الجودة من خلال أنظمة مؤتمتة بالكامل، وبفضل اشتمالها على مركز تدريب فني متقدم.

حضر حفل الافتتاح الرسمي للمنشأة إيفو شادلر المدير الإقليمي للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعبد العزيز زيدان رئيس مجلس إدارة سيكا العربية، وسعود أبو الشوارب المدير العام لمجمّع دبي الصناعي، وكريس واتس القنصل العام لسويسرا في دولة الإمارات. وقال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمّع دبي الصناعي:

نبارك لـ «سيكا لصناعة المواد الكيميائية»، الشركاء الاستراتيجيين لمجمّع دبي الصناعي، على افتتاح المنشأة التصنيعية بالمجمّع والتي تعد أحدث إضافة إلى شبكة الشركة الدولية الواسعة في المنطقة. وقال إيفو شادلر، المدير الإقليمي لسيكا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبحت منشأة سيكا الجديدة في مجمّع دبي الصناعي مركزاً استراتيجياً لنا للإنتاج والتوزيع والمبيعات في كامل منطقة الخليج، وهو ما يتيح الظروف المثالية لمواصلة مسيرة نمونا».