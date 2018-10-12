«سياحة أبوظبي» و«الاتحاد للطيران» تنظمان جولة تعريفية لوكلاء سفر المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«الاتحاد للطيران» جولة تعريفية لمدة 4 أيام في أبوظبي، شملت 38 من وكلاء السفر والسياحة من المملكة المتحدة.

وضم الوفد وكلاء من أبرز شركات السياحة في المملكة المتحدة، ومنها «هايز أند جارفيس» و«فلايت سنتر» و«ترافيل باج - نيت فلايتس» و«هايز ترافيل» و«بارهيد» و«ويكاس ترافيل» و«آي تي سي».

وسافر أعضاء الوفد من مطارات لندن هيثرو ومانشستر وإدنبرة ودبلن إلى مطار أبوظبي الدولي، وأمضوا ليلتين في منشآت فندقية فاخرة بمنطقة الكورنيش، وليلتين في جزيرة ياس.

وقال ديتلف هانر مدير قسم الترويج الإقليمي لمنطقتي أوروبا والأميركتين في إدارة الترويج والمكاتب الخارجية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: إن هذه المبادرة الترويجية الناجحة يتم تنظيمها للسنة الرابعة بالتعاون مع «الاتحاد للطيران»، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه الجولة تحظى بترحيب متزايد من الوكلاء، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في السوق بالتزامن مع افتتاح المزيد من المنشآت الفندقية والمعالم الترفيهية والثقافية الفريدة في الإمارة.

من جانبه قال جيمس هاريسون مدير عام «الاتحاد للطيران» في المملكة المتحدة وأيرلندا، إنه يسرنا التعاون مجدداً مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإقامة هذه الجولة التعريفية.