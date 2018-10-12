إطلاق مبيعات منازل «بريز» في شاطئ الخور 13 أكتوبر

تنطلق مبيعات منازل «بريز» الجديدة بمنطقة «شاطئ الخور» في 13 أكتوبر 2018، وذلك في مركز مبيعات خور دبي في رأس الخور، و«شاطئ الخور» هو المنطقة الشاطئية الأولى من نوعها في المدينة بموقع حيوي في قلب «خور دبي»، الوجهة التي تمثل تجسيداً لمفهوم «عالم الغد».

ويضم «شاطئ الخور» باقة متنوعة من المرافق العصرية، ويوفر للسكان والزوار نمط حياة فريداً من نوعه، على مقربة من أبرز معالم «خور دبي».

ويقدم «شاطئ الخور» أجواء مناسبة للمشاة، ويتضمن وحدات سكنية عصرية، تحاكي في الوقت ذاته طابع المنازل القديمة. ويسهل الوصول من هذه المنطقة إلى مختلف أرجاء المدينة، عبر شبكة متكاملة من الطرق، بالإضافة إلى محطة «مترو دبي»، ويوفر «بريز» مرافق متنوعة، وعدداً من المتاجر والمطاعم والمقاهي. دبي- البيان