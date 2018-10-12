«دل تكنولوجيز» تجلب محفظتها من الشركات والحلول إلى «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

من المقرّر أن يجتمع أفراد عائلة «دل تكنولوجيز» الفريدة من شركات التقنية، التي تشمل «دل» و«دل إي إم سي» و«بايفوتال» و«آر إس إيه» و«سيكيور ووركس» و«فيرتشو ستريم» و«في إم وير»، على منصة واحدة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018. وسوف تعرض مجموعة الشركات البارزة في مجالاتها من خلال الحضور في منصة التقنية الإقليمية الأكبر، جيتكس، القيمة الفريدة التي تجلبها إلى السوق.

وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «دل إي إم سي»: إن التحول الرقمي يغيّر الطريقة التي تُبنى وتدار بها الشركات تغييراً جذرياً، ما يُبرز حاجة ممارسي تقنية المعلومات إلى مكان واحد يحصلون منه على مستلزمات البنية التحتية الضرورية، وإحداث التحوّل في تقنية المعلومات وحماية معلوماتهم.