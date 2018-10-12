40.7 ملياراً مساهمة «المعلومات والاتصالات» في ناتج الدولة غير النفطي

المصدر: أبوظبي - وام

شهد قطاع المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وقفزت قيمة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 40.7 مليار درهم خلال العام 2017 بنمو نسبته 3.9% مقارنة مع العام السابق.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصلت إلى 4.1% مع نهاية العام 2017 بالمقارنة مع 4% في عام 2016.

ويأتي النمو التصاعدي في أعمال القطاع كمؤشر معزز لسياسة الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية بحسب ما خلصت إليه العديد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في دراسة التطورات التي تشهدها اقتصاديات الدول على مستوى العالم.

وارتفعت قيمة مشاركة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة من 33 مليار درهم في العام 2013 إلى 35.1 مليار درهم خلال العام 2014 بزيادة نسبتها 6.3%. أما في العام 2015 فقد ارتفعت قيمة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 36.8 مليار درهم إلى 39.3 مليار درهم في نهاية العام 2016 ثم إلى مستوى 40.7 مليار درهم في العام 2017، ومن المتوقع تواصل ارتفاع القيمة خلال العام 2018.