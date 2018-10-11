المدينة المستدامة في دبي تفوز بخمس من جوائز العقارات الدولية 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت المدينة المستدامة بخمس جوائز كبرى في الدورة الأولى من جوائز العقارات الدولية دبي 2018، مما يتيح للمدينة ترسيخ مكانتها وإحراز التفوق مرة أخرى بعد أن فازت في العام الماضي بأربع جوائز كبيرة من جوائز العقارات العربية.

وبفضل إنجازاتها هذا العام تكون المدينة المستدامة قد حظيت بالاعتراف للسنة الثالثة على التوالي باستحواذها على لقب "أفضل مشروع سكني" و "أفضل عقار سكني" وللعام الثاني على التوالي يحرز المشروع لقب "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات" و "أفضل مشروع للخدمات العامة".

وقال المهندس فارس سعيد الرئيس التنفيذي لشركة "دايموند ديفلوبرز" المطور العقاري لمشروع "المدينة المستدامة": إن هذا الفوز يمثل تكريما رائعا لنا حيث تم الاعتراف بالمدينة كأفضل مشروع للتنمية المستدامة إضافة إلى أربع جوائز أخرى".