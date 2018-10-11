2.6 تريليون دولار سوق المدن الذكية بحلول 2025

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة روكوس نتوركس، التابعة لمجموعة آريس للاتصالات، عن التزامها المستمر بتقديم حلول الشبكات اللاسلكية المبتكرة إلى الشرق الأوسط لدعم التقنيات المبتكرة مثل الحوسبة السحابية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتقنيات البلوك تشين والروبوتات. ومن خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس، ستعرض الشركة نقاط الوصول الداخلية R730، وهي نقاط الوصول الأولى من نوعها القابلة للربط مع شبكات إنترنت الأشياء وشبكات الجيل الرابع اللاسلكية LTE عبر المعيار 802.11ax. ووفقاً لتقرير صدر أخيراً عن «جراند فيو ريسيرش»، فمن المتوقع أن يصل سوق المدن الذكية إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2025. وسيبلغ إجمالي استثمارات التكنولوجيا المرتبطة بمبادرات المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أكثر من 1.3 مليار دولار هذا العام.

وقال إيان وايتنغ، رئيس شركة روكوس نتوركس: « تقود دبي مشروعات تطوير المدن الذكية في الشرق الأوسط».

وقال معتصم رسلان، المدير الإقليمي للمبيعات: «سنشهد في دورة هذا العام النمو الهائل في منطقة الشرق الأوسط حول الحوسبة السحابية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء».