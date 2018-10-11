«مجلس استشاري الشارقة» يعرض مبادراته لخدمة العمل البرلماني

المصدر: الشارقة - البيان

اطلعت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مختلف خطط وبرامج المجلس وما أعدته الأمانة العامة للمجلس من مشاركة في أسبوع «جيتكس» للتقنية بحضور أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.

ومن شأن مشاركة المجلس والتي تأتي في سياق منصة حكومة الشارقة أن تبرز أهم المبادرات والإنجازات التقنية للمجلس، وتسلط الضوء على مسيرة عمل المجلس في مجال التحول الرقمي لخدمة العمل البرلماني وجعل المجلس بيئة ذكية في كافة مفردات العمل الداخلي والتواصل الخارجي.

ويطلق المجلس الاستشاري عدداً من الخدمات تتفق مع رؤيته في دعم أعمال الأمانة العامة للمجلس لما فيه خدمة للأعضاء والجمهور من خلال بوابة برلمانية وبوابة الجمهور بجانب توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني انسجاما مع رؤية الدولة وتوجهاته الذكية.

وأكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس على حرصها على دعم جهود الأمانة العامة في إطلاق العديد من الخدمات الذكية المصممة بهدف تبسيط أعمال الأعضاء والأعضاء وخلق بيئة مبتكرة تلبي احتياجات العمل البرلماني بجانب التواصل مع المواطنين.

وأشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس إلى مواصلة الأمانة العامة لتعزيز جهودها في تطوير منظومة العمل وفق مراحل تضمن أداء فاعلا لخدمة رؤية المجلس كبرلمان محلي يواكب التقنيات الحديثة، والتي يقدمها للأعضاء وللجمهور.