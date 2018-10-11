«شرطة دبي» تعرض 18 مشروعاً وخدمة ذكية

المصدر: دبي - البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في معرض جيتكس للعام الحالي في منصتي عرض رئيسيتين تعرض فيهما 18 مشروعاً وخدمة ذكية، موجهة للجمهور الخارجي والداخلي.

وتشارك شرطة دبي أيضا ضمن جناح دبي الذكية بعرض تطبيقات شرطة دبي الذكية، والتي تسهل إجراء المعاملات بكل يسر وسهولة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، كما سيقام على هامش المعرض العديد من المحاضرات التي سيقدمها مجلس الشباب ومجلس العلماء في شرطة دبي في المجالات التقنية على منصة شرطة دبي. وستقوم الإدارة بعرض أحدث التقنيات التي توصل إليها مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال والشركات والجمهور، كما سيتم أيضاً توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تشارك في معرض جيتكس هذا العام بمتابعة مباشرة من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسيّة في شرطة دبي.