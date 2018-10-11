جمارك رأس الخيمة تدشّن 14 خدمة إلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشنت دائرة جمارك رأس الخيمة، أمس، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية 14 خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بالإعفاءات الجمركية وخدمة تقييد وإلغاء قيد العلامات التجارية، وخدمة الوكالات التجارية. وذلك في إطار سعي دائرة الجمارك إلى أتمتة خدماتها وتحويلها إلى خدمات إلكترونية وذكية.

حضر حفل الإطلاق المهندس أحمد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية، ونائب المدير العام لدائرة الجمارك عائشة الشحي.

وأوضحت عائشة الشحي أن هذه الخدمات تأتي تنفيذاً لتوجهات وتحقيق رؤية حكومة الإمارة في السعي نحو إنجاز مشروع التحول الإلكتروني والذكي.