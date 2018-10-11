«سياحة الشارقة» تستعرض «الأبواب الخيالية»

المصدر: الشارقة- البيان

تشارك «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» ضمن جناح إمارة الشارقة إلى جانب 36 جهة حكومية من الإمارة في «معرض أسبوع جيتكس للتقنية»، وتهدف مشاركة الهيئة إلى استعراض إنجازاتها التقنية وخدماتها ومبادراتها المبتكرة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهميّة التحول الرقمي في تسهيل وصول المعلومة للسائح بشكل تفاعلي وفعّال وعلى مدار الساعة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتتويجاً لرؤيته في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية.

وتستعرض الهيئة هذا العام حزمة من خدماتها الابتكارية ومشاريعها النوعية التي أطلقتها تجسيداً لـ«رؤية سياحة الشارقة 2021» الهادفة إلى تعزيز القطاع السياحي في إمارة الشارقة عبر تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الذكية للسياح والمنشآت السياحية والجهات المعنية في الإمارة. وتشمل هذه المشاريع كلاً من «الأبواب الخيالية» و«نشاطات في الشارقة بتقنية 360» و«الشاشة التفاعلية السياحية» و«نظام تصاريح مركبات السفاري».

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: إنّ مشاركة الهيئة في الحدث الأكبر والأهم في المنطقة في مجال التقنيات الحديثة والمتطورة، هي فرصة لتعريف الجمهور بأحدث التجارب التقنية والمشاريع المبتكرة التي أطلقناها في عدّة مجالات.